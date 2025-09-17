Strong (STRONG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 24J Rendah $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24J Tinggi $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Sepanjang Masa $ 1,217.44$ 1,217.44 $ 1,217.44 Harga Terendah $ 0.056894$ 0.056894 $ 0.056894 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.94% Perubahan Harga (7D) +4.59% Perubahan Harga (7D) +4.59%

Strong (STRONG) harga masa nyata ialah $1.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRONG didagangkan antara $ 1.73 rendah dan $ 1.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRONG sepanjang masa ialah $ 1,217.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.056894.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRONG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.94% dalam 24 jam dan +4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Strong (STRONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 706.92K$ 706.92K $ 706.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 935.13K$ 935.13K $ 935.13K Bekalan Peredaran 399.82K 399.82K 399.82K Jumlah Bekalan 528,886.0991521602 528,886.0991521602 528,886.0991521602

Had Pasaran semasa Strong ialah $ 706.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRONG ialah 399.82K, dengan jumlah bekalan sebanyak 528886.0991521602. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 935.13K.