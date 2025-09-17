Stronger (STRNGR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.417589 $ 0.417589 $ 0.417589 24J Rendah $ 0.428107 $ 0.428107 $ 0.428107 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.417589$ 0.417589 $ 0.417589 24J Tinggi $ 0.428107$ 0.428107 $ 0.428107 Sepanjang Masa $ 118.84$ 118.84 $ 118.84 Harga Terendah $ 0.093064$ 0.093064 $ 0.093064 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.86% Perubahan Harga (7D) +2.73% Perubahan Harga (7D) +2.73%

Stronger (STRNGR) harga masa nyata ialah $0.421654. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRNGR didagangkan antara $ 0.417589 rendah dan $ 0.428107 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRNGR sepanjang masa ialah $ 118.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.093064.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRNGR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stronger (STRNGR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 232.63K$ 232.63K $ 232.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Bekalan Peredaran 551.71K 551.71K 551.71K Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Stronger ialah $ 232.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRNGR ialah 551.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.22M.