StrongHands Logo

StrongHands Harga (SHND)

Tidak tersenarai

1 SHND ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
StrongHands (SHND) Carta Harga Langsung
StrongHands (SHND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126111
$ 0.00126111$ 0.00126111

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

--

+0.03%

+0.03%

StrongHands (SHND) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHND didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHND sepanjang masa ialah $ 0.00126111, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHND telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StrongHands (SHND) Maklumat Pasaran

$ 95.49K
$ 95.49K$ 95.49K

--
----

$ 95.49K
$ 95.49K$ 95.49K

20.35B
20.35B 20.35B

20,355,451,975.24349
20,355,451,975.24349 20,355,451,975.24349

Had Pasaran semasa StrongHands ialah $ 95.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHND ialah 20.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20355451975.24349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.49K.

StrongHands (SHND) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga StrongHands kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-1.07%
60 Hari$ 0-2.10%
90 Hari$ 0--

Apakah itu StrongHands (SHND)

StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!

StrongHands (SHND) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

StrongHands Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StrongHands (SHND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StrongHands (SHND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StrongHands.

Semak StrongHands ramalan harga sekarang!

SHND kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik StrongHands (SHND)

Memahami tokenomik StrongHands (SHND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StrongHands (SHND)

Berapakah nilai StrongHands (SHND) hari ini?
Harga langsung SHND dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHND ke USD?
Harga semasa SHND ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StrongHands?
Had pasaran untuk SHND ialah $ 95.49K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHND?
Bekalan edaran SHND ialah 20.35B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHND?
SHND mencapai harga ATH sebanyak 0.00126111 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHND?
SHND melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHNDialah -- USD.
Adakah SHND akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.