StrongHands Finance (ISHND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00199989 24J Tinggi $ 0.00207112 Sepanjang Masa $ 3.79 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +4.17%

StrongHands Finance (ISHND) harga masa nyata ialah $0.00205096. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISHND didagangkan antara $ 0.00199989 rendah dan $ 0.00207112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISHND sepanjang masa ialah $ 3.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISHND telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.76K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 203.76K Bekalan Peredaran 14.51M Jumlah Bekalan 99,346,969.0

Had Pasaran semasa StrongHands Finance ialah $ 29.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISHND ialah 14.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99346969.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.76K.