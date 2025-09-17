Lagi Mengenai ISHND

StrongHands Finance Logo

StrongHands Finance Harga (ISHND)

Tidak tersenarai

1 ISHND ke USD Harga Langsung:

+2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
StrongHands Finance (ISHND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:11:24 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.14%

+2.55%

+4.17%

+4.17%

StrongHands Finance (ISHND) harga masa nyata ialah $0.00205096. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISHND didagangkan antara $ 0.00199989 rendah dan $ 0.00207112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISHND sepanjang masa ialah $ 3.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISHND telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa StrongHands Finance ialah $ 29.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISHND ialah 14.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99346969.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.76K.

StrongHands Finance (ISHND) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga StrongHands Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands Finance kepada USD adalah $ +0.0002265055.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands Finance kepada USD adalah $ +0.0004629445.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga StrongHands Finance kepada USD adalah $ +0.000467022607177466.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.55%
30 Hari$ +0.0002265055+11.04%
60 Hari$ +0.0004629445+22.57%
90 Hari$ +0.000467022607177466+29.48%

Apakah itu StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

StrongHands Finance (ISHND) Sumber

Laman Web Rasmi

StrongHands Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StrongHands Finance (ISHND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StrongHands Finance (ISHND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StrongHands Finance.

Semak StrongHands Finance ramalan harga sekarang!

ISHND kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik StrongHands Finance (ISHND)

Memahami tokenomik StrongHands Finance (ISHND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISHND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StrongHands Finance (ISHND)

Berapakah nilai StrongHands Finance (ISHND) hari ini?
Harga langsung ISHND dalam USD ialah 0.00205096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISHND ke USD?
Harga semasa ISHND ke USD ialah $ 0.00205096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StrongHands Finance?
Had pasaran untuk ISHND ialah $ 29.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISHND?
Bekalan edaran ISHND ialah 14.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISHND?
ISHND mencapai harga ATH sebanyak 3.79 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISHND?
ISHND melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISHND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISHNDialah -- USD.
Adakah ISHND akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISHND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISHNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
StrongHands Finance (ISHND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

