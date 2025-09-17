Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 262.03 $ 262.03 $ 262.03 24J Rendah $ 272.61 $ 272.61 $ 272.61 24J Tinggi 24J Rendah $ 262.03$ 262.03 $ 262.03 24J Tinggi $ 272.61$ 272.61 $ 272.61 Sepanjang Masa $ 311.43$ 311.43 $ 311.43 Harga Terendah $ 105.25$ 105.25 $ 105.25 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.78% Perubahan Harga (7D) +9.88% Perubahan Harga (7D) +9.88%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) harga masa nyata ialah $268.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRONGSOL didagangkan antara $ 262.03 rendah dan $ 272.61 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRONGSOL sepanjang masa ialah $ 311.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 105.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRONGSOL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan +9.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.51M$ 23.51M $ 23.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.51M$ 23.51M $ 23.51M Bekalan Peredaran 87.72K 87.72K 87.72K Jumlah Bekalan 87,724.179989392 87,724.179989392 87,724.179989392

Had Pasaran semasa Stronghold Staked SOL ialah $ 23.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRONGSOL ialah 87.72K, dengan jumlah bekalan sebanyak 87724.179989392. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.51M.