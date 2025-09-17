Stryke (SYK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.051077 $ 0.051077 $ 0.051077 24J Rendah $ 0.052426 $ 0.052426 $ 0.052426 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.051077$ 0.051077 $ 0.051077 24J Tinggi $ 0.052426$ 0.052426 $ 0.052426 Sepanjang Masa $ 0.452935$ 0.452935 $ 0.452935 Harga Terendah $ 0.02241411$ 0.02241411 $ 0.02241411 Perubahan Harga (1J) +0.73% Perubahan Harga (1D) -1.10% Perubahan Harga (7D) -0.48% Perubahan Harga (7D) -0.48%

Stryke (SYK) harga masa nyata ialah $0.051685. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYK didagangkan antara $ 0.051077 rendah dan $ 0.052426 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYK sepanjang masa ialah $ 0.452935, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02241411.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYK telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, -1.10% dalam 24 jam dan -0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stryke (SYK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 38.29M 38.29M 38.29M Jumlah Bekalan 38,287,883.1985771 38,287,883.1985771 38,287,883.1985771

Had Pasaran semasa Stryke ialah $ 1.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYK ialah 38.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38287883.1985771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.