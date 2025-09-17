Sturdy (SN10) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.46 24J Tinggi $ 2.52 Sepanjang Masa $ 9.28 Harga Terendah $ 2.35 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) -0.70%

Sturdy (SN10) harga masa nyata ialah $2.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN10 didagangkan antara $ 2.46 rendah dan $ 2.52 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN10 sepanjang masa ialah $ 9.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN10 telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -0.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sturdy (SN10) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.59M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.59M Bekalan Peredaran 2.64M Jumlah Bekalan 2,641,965.574784475

Had Pasaran semasa Sturdy ialah $ 6.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN10 ialah 2.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2641965.574784475. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.59M.