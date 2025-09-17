Apakah itu Subsocial (SUB)

Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Subsocial Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Subsocial (SUB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Subsocial (SUB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Subsocial.

Semak Subsocial ramalan harga sekarang!

SUB kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Subsocial (SUB)

Memahami tokenomik Subsocial (SUB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Subsocial (SUB) Berapakah nilai Subsocial (SUB) hari ini? Harga langsung SUB dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SUB ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SUB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Subsocial? Had pasaran untuk SUB ialah $ 101.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SUB? Bekalan edaran SUB ialah 845.65M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUB? SUB mencapai harga ATH sebanyak 0.0166979 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUB? SUB melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SUB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUBialah -- USD . Adakah SUB akan naik lebih tinggi tahun ini? SUB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Subsocial (SUB) Kemas Kini Industri Penting