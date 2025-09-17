SubVortex (SN7) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.566699 $ 0.566699 $ 0.566699 24J Rendah $ 0.588031 $ 0.588031 $ 0.588031 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.566699$ 0.566699 $ 0.566699 24J Tinggi $ 0.588031$ 0.588031 $ 0.588031 Sepanjang Masa $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Harga Terendah $ 0.561822$ 0.561822 $ 0.561822 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) -1.32% Perubahan Harga (7D) -8.96% Perubahan Harga (7D) -8.96%

SubVortex (SN7) harga masa nyata ialah $0.576156. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN7 didagangkan antara $ 0.566699 rendah dan $ 0.588031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN7 sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.561822.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN7 telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, -1.32% dalam 24 jam dan -8.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SubVortex (SN7) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 2.62M 2.62M 2.62M Jumlah Bekalan 2,623,574.371631087 2,623,574.371631087 2,623,574.371631087

Had Pasaran semasa SubVortex ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN7 ialah 2.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2623574.371631087. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.