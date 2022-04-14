Tokenomik SUBY (SUBY)
Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.
Memahami tokenomik SUBY (SUBY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SUBY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SUBY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SUBY, terokai SUBY harga langsung token!
