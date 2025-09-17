Success Kid (SKID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0050075 $ 0.0050075 $ 0.0050075 24J Rendah $ 0.00518661 $ 0.00518661 $ 0.00518661 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0050075$ 0.0050075 $ 0.0050075 24J Tinggi $ 0.00518661$ 0.00518661 $ 0.00518661 Sepanjang Masa $ 0.256026$ 0.256026 $ 0.256026 Harga Terendah $ 0.0041881$ 0.0041881 $ 0.0041881 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) -11.80% Perubahan Harga (7D) -11.80%

Success Kid (SKID) harga masa nyata ialah $0.00503753. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKID didagangkan antara $ 0.0050075 rendah dan $ 0.00518661 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKID sepanjang masa ialah $ 0.256026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0041881.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKID telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -11.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Success Kid (SKID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 447.73K$ 447.73K $ 447.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 447.73K$ 447.73K $ 447.73K Bekalan Peredaran 88.88M 88.88M 88.88M Jumlah Bekalan 88,879,755.838187 88,879,755.838187 88,879,755.838187

Had Pasaran semasa Success Kid ialah $ 447.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKID ialah 88.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88879755.838187. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 447.73K.