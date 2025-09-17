sudoswap (SUDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03730849 $ 0.03730849 $ 0.03730849 24J Rendah $ 0.03839602 $ 0.03839602 $ 0.03839602 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03730849$ 0.03730849 $ 0.03730849 24J Tinggi $ 0.03839602$ 0.03839602 $ 0.03839602 Sepanjang Masa $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 Harga Terendah $ 0.02499457$ 0.02499457 $ 0.02499457 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.97% Perubahan Harga (7D) +29.67% Perubahan Harga (7D) +29.67%

sudoswap (SUDO) harga masa nyata ialah $0.0376337. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUDO didagangkan antara $ 0.03730849 rendah dan $ 0.03839602 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUDO sepanjang masa ialah $ 4.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02499457.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUDO telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +29.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sudoswap (SUDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 956.17K$ 956.17K $ 956.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 25.40M 25.40M 25.40M Jumlah Bekalan 58,056,418.77361723 58,056,418.77361723 58,056,418.77361723

Had Pasaran semasa sudoswap ialah $ 956.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUDO ialah 25.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 58056418.77361723. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.