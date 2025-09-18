SugarBlock (SUGARB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.69% Perubahan Harga (7D) +6.45% Perubahan Harga (7D) +6.45%

SugarBlock (SUGARB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUGARB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUGARB sepanjang masa ialah $ 2.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUGARB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan +6.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SugarBlock (SUGARB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Bekalan Peredaran 153.40M 153.40M 153.40M Jumlah Bekalan 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

Had Pasaran semasa SugarBlock ialah $ 5.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUGARB ialah 153.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198699247.7448506. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.78K.