Apakah itu Sui Chad (CHAD)

The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sui Chad (CHAD) Berapakah nilai Sui Chad (CHAD) hari ini? Harga langsung CHAD dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CHAD ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CHAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sui Chad? Had pasaran untuk CHAD ialah $ 49.10K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHAD? Bekalan edaran CHAD ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAD? CHAD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAD? CHAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CHAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHADialah -- USD . Adakah CHAD akan naik lebih tinggi tahun ini? CHAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

