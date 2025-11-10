BursaDEX+
Harga Sui DePIN langsung hari ini ialah 0.00005072 USD.SUIDEPIN modal pasaran ialah 50,719 USD.

Sui DePIN Harga (SUIDEPIN)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:43:26 (UTC+8)

Sui DePIN Harga Hari Ini

Harga langsung Sui DePIN (SUIDEPIN) hari ini ialah $ 0.00005072, dengan 2.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUIDEPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00005072 setiap SUIDEPIN.

Sui DePIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,719, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SUIDEPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUIDEPIN didagangkan antara $ 0.00004962 (rendah) dan $ 0.00005072 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02374623, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004336.

Dalam prestasi jangka pendek, SUIDEPIN dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -1.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Sui DePIN ialah $ 50.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUIDEPIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.72K.

Sui DePIN Sejarah Harga USD

+0.01%

+2.21%

-1.22%

-1.22%

Sui DePIN (SUIDEPIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sui DePIN kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sui DePIN kepada USD adalah $ -0.0000434628.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sui DePIN kepada USD adalah $ -0.0000050141.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sui DePIN kepada USD adalah $ -0.0000847025970626.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.21%
30 Hari$ -0.0000434628-85.69%
60 Hari$ -0.0000050141-9.88%
90 Hari$ -0.0000847025970626-62.54%

Ramalan Harga untuk Sui DePIN

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUIDEPIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sui DePIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

Berapakah nilai 1 Sui DePIN pada tahun 2030?
Jika Sui DePIN berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sui DePIN berpotensi dan jangkaan ROI.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

