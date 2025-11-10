Sui DePIN Harga Hari Ini

Harga langsung Sui DePIN (SUIDEPIN) hari ini ialah $ 0.00005072, dengan 2.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUIDEPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00005072 setiap SUIDEPIN.

Sui DePIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,719, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SUIDEPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUIDEPIN didagangkan antara $ 0.00004962 (rendah) dan $ 0.00005072 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02374623, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004336.

Dalam prestasi jangka pendek, SUIDEPIN dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -1.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sui DePIN ialah $ 50.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUIDEPIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.72K.