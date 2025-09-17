Sui Monster (SUIMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.11% Perubahan Harga (7D) -5.01%

Sui Monster (SUIMON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUIMON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUIMON sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUIMON telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.11% dalam 24 jam dan -5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sui Monster (SUIMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.50K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sui Monster ialah $ 109.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUIMON ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.50K.