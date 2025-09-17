SUI TRUMP (SUITRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015288 $ 0.00015288 $ 0.00015288 24J Rendah $ 0.00016468 $ 0.00016468 $ 0.00016468 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015288$ 0.00015288 $ 0.00015288 24J Tinggi $ 0.00016468$ 0.00016468 $ 0.00016468 Sepanjang Masa $ 0.00143351$ 0.00143351 $ 0.00143351 Harga Terendah $ 0.00001596$ 0.00001596 $ 0.00001596 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) +0.82% Perubahan Harga (7D) -5.95% Perubahan Harga (7D) -5.95%

SUI TRUMP (SUITRUMP) harga masa nyata ialah $0.00016199. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUITRUMP didagangkan antara $ 0.00015288 rendah dan $ 0.00016468 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUITRUMP sepanjang masa ialah $ 0.00143351, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001596.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUITRUMP telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.82% dalam 24 jam dan -5.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUI TRUMP (SUITRUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SUI TRUMP ialah $ 1.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUITRUMP ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.