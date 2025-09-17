Sui Universe (SU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00026084$ 0.00026084 $ 0.00026084 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.95% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) -1.05% Perubahan Harga (7D) -1.05%

Sui Universe (SU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SU sepanjang masa ialah $ 0.00026084, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SU telah berubah sebanyak -0.95% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -1.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sui Universe (SU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Bekalan Peredaran 9.71B 9.71B 9.71B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sui Universe ialah $ 8.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SU ialah 9.71B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.04K.