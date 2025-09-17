Suicune (HSUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00356215 24J Tinggi $ 0.00368324 Sepanjang Masa $ 0.119137 Harga Terendah $ 0.0014754 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) -7.43%

Suicune (HSUI) harga masa nyata ialah $0.00366273. Sepanjang 24 jam yang lalu, HSUI didagangkan antara $ 0.00356215 rendah dan $ 0.00368324 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HSUI sepanjang masa ialah $ 0.119137, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0014754.

Dari segi prestasi jangka pendek, HSUI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -7.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Suicune (HSUI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 897.37K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 897.37K Bekalan Peredaran 245.00M Jumlah Bekalan 245,000,000.0

Had Pasaran semasa Suicune ialah $ 897.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HSUI ialah 245.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 245000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 897.37K.