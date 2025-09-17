Suicy the Seal Harga (SUICY)
--
-0.07%
+0.96%
+0.96%
Suicy the Seal (SUICY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUICY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUICY sepanjang masa ialah $ 0.01391738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, SUICY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Suicy the Seal ialah $ 45.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUICY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.65K.
Pada hari ini, perubahan harga Suicy the Seal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Suicy the Seal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Suicy the Seal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Suicy the Seal kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.07%
|30 Hari
|$ 0
|+10.72%
|60 Hari
|$ 0
|-5.02%
|90 Hari
|$ 0
|--
**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Suicy the Seal (SUICY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Suicy the Seal (SUICY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Suicy the Seal.
Semak Suicy the Seal ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Suicy the Seal (SUICY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUICY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.