Apakah itu SUINAMI (NAMI)

SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUINAMI (NAMI) Berapakah nilai SUINAMI (NAMI) hari ini? Harga langsung NAMI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NAMI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa NAMI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SUINAMI? Had pasaran untuk NAMI ialah $ 71.93K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NAMI? Bekalan edaran NAMI ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAMI? NAMI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAMI? NAMI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NAMI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAMIialah -- USD . Adakah NAMI akan naik lebih tinggi tahun ini? NAMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

