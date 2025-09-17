Suirtle (SUIRTLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.51% Perubahan Harga (7D) +3.18% Perubahan Harga (7D) +3.18%

Suirtle (SUIRTLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUIRTLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUIRTLE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUIRTLE telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +3.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Suirtle (SUIRTLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Suirtle ialah $ 8.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUIRTLE ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.72K.