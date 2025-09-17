SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.12% Perubahan Harga (1D) -2.46% Perubahan Harga (7D) -8.83% Perubahan Harga (7D) -8.83%

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUISS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUISS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUISS telah berubah sebanyak +2.12% sejak sejam yang lalu, -2.46% dalam 24 jam dan -8.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.29K$ 157.29K $ 157.29K Bekalan Peredaran 359.17M 359.17M 359.17M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SUISSMA AI by Virtuals ialah $ 56.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUISS ialah 359.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.29K.