Harga Suiswap langsung hari ini ialah 0 USD.SSWP modal pasaran ialah 74,269 USD.

Suiswap (SSWP) Carta Harga Langsung
Suiswap Harga Hari Ini

Harga langsung Suiswap (SSWP) hari ini ialah --, dengan 5.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu.

Suiswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 74,269, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B SSWP. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00458571, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SSWP dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan +23.58% sepanjang 7 hari lalu.

$ 74.27K
$ 74.27K$ 74.27K

--
----

$ 74.27K
$ 74.27K$ 74.27K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Suiswap ialah $ 74.27K, dengan bekalan edaran SSWP ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.27K.

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+5.48%

+23.58%

+23.58%

Pada hari ini, perubahan harga Suiswap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Suiswap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Suiswap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Suiswap kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.48%
30 Hari$ 0-29.83%
60 Hari$ 0-49.94%
90 Hari$ 0--

Suiswap (SSWP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SSWP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Suiswap (SSWP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Suiswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Suiswap yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SSWP ramalan harga bagi tahun 2025–2026.

Apakah itu Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Berapakah nilai 1 Suiswap pada tahun 2030?
Jika Suiswap berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Suiswap berpotensi dan jangkaan ROI.
Suiswap (SSWP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

