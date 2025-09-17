Suite (SUITE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01171642 24J Tinggi $ 0.01200099 Sepanjang Masa $ 0.364851 Harga Terendah $ 0.00995876 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.21% Perubahan Harga (7D) -8.78%

Suite (SUITE) harga masa nyata ialah $0.01188244. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUITE didagangkan antara $ 0.01171642 rendah dan $ 0.01200099 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUITE sepanjang masa ialah $ 0.364851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00995876.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUITE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.21% dalam 24 jam dan -8.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Suite (SUITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.82K Bekalan Peredaran 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Suite ialah $ 118.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUITE ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.82K.