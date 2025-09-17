SUKI (SUKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00009999 $ 0.00009999 $ 0.00009999 24J Rendah $ 0.0001017 $ 0.0001017 $ 0.0001017 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00009999$ 0.00009999 $ 0.00009999 24J Tinggi $ 0.0001017$ 0.0001017 $ 0.0001017 Sepanjang Masa $ 0.00512745$ 0.00512745 $ 0.00512745 Harga Terendah $ 0.00002548$ 0.00002548 $ 0.00002548 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.32% Perubahan Harga (7D) +3.41% Perubahan Harga (7D) +3.41%

SUKI (SUKI) harga masa nyata ialah $0.00010138. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUKI didagangkan antara $ 0.00009999 rendah dan $ 0.0001017 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUKI sepanjang masa ialah $ 0.00512745, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002548.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUKI (SUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Bekalan Peredaran 183.79M 183.79M 183.79M Jumlah Bekalan 183,789,475.2 183,789,475.2 183,789,475.2

Had Pasaran semasa SUKI ialah $ 18.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUKI ialah 183.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 183789475.2. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.63K.