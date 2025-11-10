SULLY Harga Hari Ini

Harga langsung SULLY (SULLY) hari ini ialah $ 0.00024717, dengan 11.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SULLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00024717 setiap SULLY.

SULLY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 210,289, dengan bekalan edaran sebanyak 849.83M SULLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SULLY didagangkan antara $ 0.00021404 (rendah) dan $ 0.00024745 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00134211, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013573.

Dalam prestasi jangka pendek, SULLY dipindahkan +5.22% dalam sejam terakhir dan +15.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SULLY (SULLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 210.29K$ 210.29K $ 210.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.29K$ 210.29K $ 210.29K Bekalan Peredaran 849.83M 849.83M 849.83M Jumlah Bekalan 849,834,087.444606 849,834,087.444606 849,834,087.444606

Had Pasaran semasa SULLY ialah $ 210.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SULLY ialah 849.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 849834087.444606. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.29K.