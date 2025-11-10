Tokenomik SULLY (SULLY)

Tokenomik SULLY (SULLY)

Lihat cerapan utama tentang SULLY (SULLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:53:51 (UTC+8)
SULLY (SULLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SULLY (SULLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 251.20K
$ 251.20K$ 251.20K
Jumlah Bekalan:
$ 849.83M
$ 849.83M$ 849.83M
Bekalan Edaran:
$ 849.83M
$ 849.83M$ 849.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 251.20K
$ 251.20K
$ 251.20K$ 251.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00134211
$ 0.00134211$ 0.00134211
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00013573
$ 0.00013573$ 0.00013573
Harga Semasa:
$ 0.0002957
$ 0.0002957$ 0.0002957

SULLY (SULLY) Maklumat

SULLY is a catcoin designed to address several relevant verticals in the crypto ecosystem: Sully uses AI (Animal Intelligence) Sully is a RWA (Real World Animal) Sully is DeFi-nitely a cat (DeFi)

The SULLY community is focused on uplifting creators, building connections, and promoting education in the SULLY telegram.

The SULLY token is used to support artists, tip community members, and fund contests. Join the SULLY telegram to interact with the community.

Laman Web Rasmi:
https://sully.fun
Kertas putih:
https://sully.fun/chat

Tokenomik SULLY (SULLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SULLY (SULLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SULLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SULLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SULLY, terokai SULLY harga langsung token!

SULLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SULLY? Halaman ramalan harga SULLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

