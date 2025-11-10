Sultanoshi Harga Hari Ini

Harga langsung Sultanoshi (STOSHI) hari ini ialah $ 0.03059009, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STOSHI kepada USD penukaran adalah $ 0.03059009 setiap STOSHI.

Sultanoshi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 227,563, dengan bekalan edaran sebanyak 7.45M STOSHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STOSHI didagangkan antara $ 0.02922311 (rendah) dan $ 0.03078684 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.246005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02852517.

Dalam prestasi jangka pendek, STOSHI dipindahkan +2.05% dalam sejam terakhir dan -26.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sultanoshi (STOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 227.56K$ 227.56K $ 227.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 227.56K$ 227.56K $ 227.56K Bekalan Peredaran 7.45M 7.45M 7.45M Jumlah Bekalan 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Had Pasaran semasa Sultanoshi ialah $ 227.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOSHI ialah 7.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7448762.695845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 227.56K.