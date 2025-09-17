SUMI (SUMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002269 $ 0.00002269 $ 0.00002269 24J Rendah $ 0.00002355 $ 0.00002355 $ 0.00002355 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002269$ 0.00002269 $ 0.00002269 24J Tinggi $ 0.00002355$ 0.00002355 $ 0.00002355 Sepanjang Masa $ 0.01433132$ 0.01433132 $ 0.01433132 Harga Terendah $ 0.00000592$ 0.00000592 $ 0.00000592 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +1.68%

SUMI (SUMI) harga masa nyata ialah $0.00002333. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUMI didagangkan antara $ 0.00002269 rendah dan $ 0.00002355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUMI sepanjang masa ialah $ 0.01433132, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000592.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUMI telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +2.82% dalam 24 jam dan +1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUMI (SUMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.97K$ 22.97K $ 22.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.97K$ 22.97K $ 22.97K Bekalan Peredaran 991.85M 991.85M 991.85M Jumlah Bekalan 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Had Pasaran semasa SUMI ialah $ 22.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUMI ialah 991.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991847227.7005209. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.97K.