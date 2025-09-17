Lagi Mengenai SUMI

Maklumat Harga SUMI

Laman Web Rasmi SUMI

Tokenomik SUMI

Ramalan Harga SUMI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SUMI Logo

SUMI Harga (SUMI)

Tidak tersenarai

1 SUMI ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
SUMI (SUMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:12:20 (UTC+8)

SUMI (SUMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002269
$ 0.00002269$ 0.00002269
24J Rendah
$ 0.00002355
$ 0.00002355$ 0.00002355
24J Tinggi

$ 0.00002269
$ 0.00002269$ 0.00002269

$ 0.00002355
$ 0.00002355$ 0.00002355

$ 0.01433132
$ 0.01433132$ 0.01433132

$ 0.00000592
$ 0.00000592$ 0.00000592

+0.09%

+2.82%

+1.68%

+1.68%

SUMI (SUMI) harga masa nyata ialah $0.00002333. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUMI didagangkan antara $ 0.00002269 rendah dan $ 0.00002355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUMI sepanjang masa ialah $ 0.01433132, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000592.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUMI telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +2.82% dalam 24 jam dan +1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUMI (SUMI) Maklumat Pasaran

$ 22.97K
$ 22.97K$ 22.97K

--
----

$ 22.97K
$ 22.97K$ 22.97K

991.85M
991.85M 991.85M

991,847,227.7005209
991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Had Pasaran semasa SUMI ialah $ 22.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUMI ialah 991.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991847227.7005209. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.97K.

SUMI (SUMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SUMI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SUMI kepada USD adalah $ -0.0000042270.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SUMI kepada USD adalah $ -0.0000066367.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SUMI kepada USD adalah $ -0.000004802916979935907.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.82%
30 Hari$ -0.0000042270-18.11%
60 Hari$ -0.0000066367-28.44%
90 Hari$ -0.000004802916979935907-17.07%

Apakah itu SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SUMI (SUMI) Sumber

Laman Web Rasmi

SUMI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SUMI (SUMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SUMI (SUMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUMI.

Semak SUMI ramalan harga sekarang!

SUMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SUMI (SUMI)

Memahami tokenomik SUMI (SUMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUMI (SUMI)

Berapakah nilai SUMI (SUMI) hari ini?
Harga langsung SUMI dalam USD ialah 0.00002333 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUMI ke USD?
Harga semasa SUMI ke USD ialah $ 0.00002333. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SUMI?
Had pasaran untuk SUMI ialah $ 22.97K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUMI?
Bekalan edaran SUMI ialah 991.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUMI?
SUMI mencapai harga ATH sebanyak 0.01433132 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUMI?
SUMI melihat harga ATL sebanyak 0.00000592 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUMIialah -- USD.
Adakah SUMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:12:20 (UTC+8)

SUMI (SUMI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.