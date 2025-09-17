Summer Point Token (SUMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01117121 24J Tinggi $ 0.01309264 Sepanjang Masa $ 0.01769242 Harga Terendah $ 0.01101307 Perubahan Harga (1J) -2.40% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +2.72%

Summer Point Token (SUMX) harga masa nyata ialah $0.01138754. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUMX didagangkan antara $ 0.01117121 rendah dan $ 0.01309264 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUMX sepanjang masa ialah $ 0.01769242, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01101307.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUMX telah berubah sebanyak -2.40% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +2.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.25M$ 10.25M $ 10.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.25M$ 10.25M $ 10.25M Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Had Pasaran semasa Summer Point Token ialah $ 10.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUMX ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 900000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.25M.