sun wukong Harga Hari Ini

Harga langsung sun wukong (WUKONG) hari ini ialah --, dengan 3.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WUKONG kepada USD penukaran adalah -- setiap WUKONG.

sun wukong kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,311.89, dengan bekalan edaran sebanyak 999.61M WUKONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WUKONG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00101444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WUKONG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

sun wukong (WUKONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,607,095.005733 999,607,095.005733 999,607,095.005733

Had Pasaran semasa sun wukong ialah $ 7.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUKONG ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999607095.005733. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.31K.