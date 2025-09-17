SunContract (SNC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02984969 $ 0.02984969 $ 0.02984969 24J Rendah $ 0.03073659 $ 0.03073659 $ 0.03073659 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02984969$ 0.02984969 $ 0.02984969 24J Tinggi $ 0.03073659$ 0.03073659 $ 0.03073659 Sepanjang Masa $ 0.664222$ 0.664222 $ 0.664222 Harga Terendah $ 0.002099$ 0.002099 $ 0.002099 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -1.02% Perubahan Harga (7D) -5.97% Perubahan Harga (7D) -5.97%

SunContract (SNC) harga masa nyata ialah $0.03040663. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNC didagangkan antara $ 0.02984969 rendah dan $ 0.03073659 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNC sepanjang masa ialah $ 0.664222, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002099.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNC telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan -5.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SunContract (SNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 122.71M 122.71M 122.71M Jumlah Bekalan 122,707,503.0 122,707,503.0 122,707,503.0

Had Pasaran semasa SunContract ialah $ 3.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNC ialah 122.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 122707503.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.