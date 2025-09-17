Supa Pump (SUPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.44% Perubahan Harga (1D) -3.03% Perubahan Harga (7D) -9.78% Perubahan Harga (7D) -9.78%

Supa Pump (SUPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPA telah berubah sebanyak -4.44% sejak sejam yang lalu, -3.03% dalam 24 jam dan -9.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Supa Pump (SUPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.02K$ 72.02K $ 72.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.84K$ 74.84K $ 74.84K Bekalan Peredaran 961.55M 961.55M 961.55M Jumlah Bekalan 999,140,022.692596 999,140,022.692596 999,140,022.692596

Had Pasaran semasa Supa Pump ialah $ 72.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPA ialah 961.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999140022.692596. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.84K.