SUPAH (SUPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00172679 $ 0.00172679 $ 0.00172679 24J Rendah $ 0.00202848 $ 0.00202848 $ 0.00202848 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00172679$ 0.00172679 $ 0.00172679 24J Tinggi $ 0.00202848$ 0.00202848 $ 0.00202848 Sepanjang Masa $ 0.01082953$ 0.01082953 $ 0.01082953 Harga Terendah $ 0.00126367$ 0.00126367 $ 0.00126367 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) -14.02% Perubahan Harga (7D) -10.36% Perubahan Harga (7D) -10.36%

SUPAH (SUPH) harga masa nyata ialah $0.00173951. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPH didagangkan antara $ 0.00172679 rendah dan $ 0.00202848 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPH sepanjang masa ialah $ 0.01082953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00126367.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPH telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -14.02% dalam 24 jam dan -10.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUPAH (SUPH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.59K$ 36.59K $ 36.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.59K$ 36.59K $ 36.59K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa SUPAH ialah $ 36.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPH ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.59K.