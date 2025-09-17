Lagi Mengenai CHAMP

Super Champs Harga (CHAMP)

1 CHAMP ke USD Harga Langsung:

$0.00413975
$0.00413975
+2.50%1D
USD
Super Champs (CHAMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:53:56 (UTC+8)

Super Champs (CHAMP) Maklumat Harga (USD)

Super Champs (CHAMP) harga masa nyata ialah $0.00413976. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAMP didagangkan antara $ 0.00403273 rendah dan $ 0.00417362 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAMP sepanjang masa ialah $ 0.112798, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00243986.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAMP telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +18.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

--
----

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

904.79M
904.79M 904.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Super Champs ialah $ 3.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAMP ialah 904.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.14M.

Super Champs (CHAMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Super Champs kepada USD adalah $ +0.00010306.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Super Champs kepada USD adalah $ -0.0007267965.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Super Champs kepada USD adalah $ -0.0002669358.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Super Champs kepada USD adalah $ -0.001148814099405841.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010306+2.55%
30 Hari$ -0.0007267965-17.55%
60 Hari$ -0.0002669358-6.44%
90 Hari$ -0.001148814099405841-21.72%

Apakah itu Super Champs (CHAMP)

The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Super Champs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Super Champs (CHAMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Super Champs (CHAMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Super Champs.

Semak Super Champs ramalan harga sekarang!

CHAMP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Super Champs (CHAMP)

Memahami tokenomik Super Champs (CHAMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHAMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Super Champs (CHAMP)

Berapakah nilai Super Champs (CHAMP) hari ini?
Harga langsung CHAMP dalam USD ialah 0.00413976 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHAMP ke USD?
Harga semasa CHAMP ke USD ialah $ 0.00413976. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Super Champs?
Had pasaran untuk CHAMP ialah $ 3.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHAMP?
Bekalan edaran CHAMP ialah 904.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAMP?
CHAMP mencapai harga ATH sebanyak 0.112798 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAMP?
CHAMP melihat harga ATL sebanyak 0.00243986 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHAMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHAMPialah -- USD.
Adakah CHAMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHAMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHAMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:53:56 (UTC+8)

