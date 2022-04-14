Tokenomik Super Champs (CHAMP)
Super Champs (CHAMP) Maklumat
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
Super Champs (CHAMP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Super Champs (CHAMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Super Champs (CHAMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Super Champs (CHAMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CHAMP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CHAMP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CHAMP, terokai CHAMP harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.