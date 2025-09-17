Super OETH (SUPEROETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,432.97 $ 4,432.97 $ 4,432.97 24J Rendah $ 4,536.16 $ 4,536.16 $ 4,536.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,432.97$ 4,432.97 $ 4,432.97 24J Tinggi $ 4,536.16$ 4,536.16 $ 4,536.16 Sepanjang Masa $ 4,954.12$ 4,954.12 $ 4,954.12 Harga Terendah $ 1,312.97$ 1,312.97 $ 1,312.97 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +5.25% Perubahan Harga (7D) +5.25%

Super OETH (SUPEROETH) harga masa nyata ialah $4,511.64. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPEROETH didagangkan antara $ 4,432.97 rendah dan $ 4,536.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPEROETH sepanjang masa ialah $ 4,954.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,312.97.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPEROETH telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +5.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Super OETH (SUPEROETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.01B$ 1.01B $ 1.01B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01B$ 1.01B $ 1.01B Bekalan Peredaran 224.53K 224.53K 224.53K Jumlah Bekalan 224,530.1140984121 224,530.1140984121 224,530.1140984121

Had Pasaran semasa Super OETH ialah $ 1.01B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPEROETH ialah 224.53K, dengan jumlah bekalan sebanyak 224530.1140984121. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01B.