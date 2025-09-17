Super President Trump 47 (TRUMP47) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001518 24J Tinggi $ 0.00001549 Sepanjang Masa $ 0.00410418 Harga Terendah $ 0.00000877 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) -0.98% Perubahan Harga (7D) +15.20%

Super President Trump 47 (TRUMP47) harga masa nyata ialah $0.00001533. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUMP47 didagangkan antara $ 0.00001518 rendah dan $ 0.00001549 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUMP47 sepanjang masa ialah $ 0.00410418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000877.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUMP47 telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan +15.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Super President Trump 47 (TRUMP47) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.31K Bekalan Peredaran 999.55M Jumlah Bekalan 999,547,828.82734

Had Pasaran semasa Super President Trump 47 ialah $ 15.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUMP47 ialah 999.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999547828.82734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.31K.