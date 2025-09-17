SuperBid (SUPERBID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 11.83$ 11.83 $ 11.83 Harga Terendah $ 0.00329421$ 0.00329421 $ 0.00329421 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -29.79% Perubahan Harga (7D) -29.79%

SuperBid (SUPERBID) harga masa nyata ialah $0.00916387. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPERBID didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPERBID sepanjang masa ialah $ 11.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00329421.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPERBID telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -29.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuperBid (SUPERBID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.12K$ 71.12K $ 71.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 809.59K$ 809.59K $ 809.59K Bekalan Peredaran 7.76M 7.76M 7.76M Jumlah Bekalan 88,345,486.0 88,345,486.0 88,345,486.0

Had Pasaran semasa SuperBid ialah $ 71.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPERBID ialah 7.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88345486.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 809.59K.