SuperFruits AI (SUPAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:12:52 (UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0047848
$ 0.0047848$ 0.0047848

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+0.87%

+7.67%

+7.67%

SuperFruits AI (SUPAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPAI sepanjang masa ialah $ 0.0047848, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPAI telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuperFruits AI (SUPAI) Maklumat Pasaran

$ 17.02K
$ 17.02K$ 17.02K

--
----

$ 17.02K
$ 17.02K$ 17.02K

999.68M
999.68M 999.68M

999,676,701.847309
999,676,701.847309 999,676,701.847309

Had Pasaran semasa SuperFruits AI ialah $ 17.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPAI ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999676701.847309. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.02K.

SuperFruits AI (SUPAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SuperFruits AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SuperFruits AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SuperFruits AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SuperFruits AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.87%
30 Hari$ 0+22.89%
60 Hari$ 0-18.29%
90 Hari$ 0--

Apakah itu SuperFruits AI (SUPAI)

Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SuperFruits AI (SUPAI) Sumber

Laman Web Rasmi

SuperFruits AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SuperFruits AI (SUPAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SuperFruits AI (SUPAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SuperFruits AI.

Semak SuperFruits AI ramalan harga sekarang!

SUPAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SuperFruits AI (SUPAI)

Memahami tokenomik SuperFruits AI (SUPAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUPAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SuperFruits AI (SUPAI)

Berapakah nilai SuperFruits AI (SUPAI) hari ini?
Harga langsung SUPAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUPAI ke USD?
Harga semasa SUPAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SuperFruits AI?
Had pasaran untuk SUPAI ialah $ 17.02K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUPAI?
Bekalan edaran SUPAI ialah 999.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUPAI?
SUPAI mencapai harga ATH sebanyak 0.0047848 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUPAI?
SUPAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUPAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUPAIialah -- USD.
Adakah SUPAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUPAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUPAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
SuperFruits AI (SUPAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.