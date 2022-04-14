Tokenomik SuperFruits AI (SUPAI)

Lihat cerapan utama tentang SuperFruits AI (SUPAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SuperFruits AI (SUPAI) Maklumat

Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.

Laman Web Rasmi:
https://www.superfruits.io

SuperFruits AI (SUPAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SuperFruits AI (SUPAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.11K
Jumlah Bekalan:
$ 999.68M
Bekalan Edaran:
$ 999.68M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.11K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0047848
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik SuperFruits AI (SUPAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SuperFruits AI (SUPAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUPAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUPAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUPAI, terokai SUPAI harga langsung token!

SUPAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SUPAI? Halaman ramalan harga SUPAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.