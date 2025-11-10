SUPERIOR Harga Hari Ini

Harga langsung SUPERIOR (SUPERIOR) hari ini ialah --, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUPERIOR kepada USD penukaran adalah -- setiap SUPERIOR.

SUPERIOR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 294,721, dengan bekalan edaran sebanyak 9.02B SUPERIOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUPERIOR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SUPERIOR dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -18.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SUPERIOR (SUPERIOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 294.72K$ 294.72K $ 294.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.82K$ 326.82K $ 326.82K Bekalan Peredaran 9.02B 9.02B 9.02B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SUPERIOR ialah $ 294.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPERIOR ialah 9.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.82K.