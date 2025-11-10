Tokenomik SUPERIOR (SUPERIOR)

Tokenomik SUPERIOR (SUPERIOR)

Lihat cerapan utama tentang SUPERIOR (SUPERIOR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:43:37 (UTC+8)
USD

SUPERIOR (SUPERIOR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SUPERIOR (SUPERIOR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 299.24K
$ 299.24K$ 299.24K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 9.02B
$ 9.02B$ 9.02B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 331.83K
$ 331.83K$ 331.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00055992
$ 0.00055992$ 0.00055992
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002536
$ 0.00002536$ 0.00002536
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

SUPERIOR (SUPERIOR) Maklumat

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.

Here’s the breakdown:

Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.

Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.

Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.

Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

Laman Web Rasmi:
https://adasuperior.com/

Tokenomik SUPERIOR (SUPERIOR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SUPERIOR (SUPERIOR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUPERIOR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUPERIOR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUPERIOR, terokai SUPERIOR harga langsung token!

SUPERIOR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SUPERIOR? Halaman ramalan harga SUPERIOR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi