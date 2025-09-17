SuperMeme (SPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02447715$ 0.02447715 $ 0.02447715 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) +2.03% Perubahan Harga (7D) +2.03%

SuperMeme (SPR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPR sepanjang masa ialah $ 0.02447715, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPR telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +2.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuperMeme (SPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.67K$ 130.67K $ 130.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 351.27K$ 351.27K $ 351.27K Bekalan Peredaran 372.00M 372.00M 372.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SuperMeme ialah $ 130.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPR ialah 372.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 351.27K.