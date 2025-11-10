SuperReturn sSuperUSD Harga Hari Ini

Harga langsung SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) hari ini ialah $ 1.047, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SSUPERUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.047 setiap SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,034,472, dengan bekalan edaran sebanyak 2.90M SSUPERUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SSUPERUSD didagangkan antara $ 1.04 (rendah) dan $ 1.062 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.938938.

Dalam prestasi jangka pendek, SSUPERUSD dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan +0.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.03M Bekalan Peredaran 2.90M Jumlah Bekalan 2,904,916.535081

