Superseed Harga Hari Ini

Harga langsung Superseed (SUPR) hari ini ialah --, dengan 1.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUPR kepada USD penukaran adalah -- setiap SUPR.

Superseed kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 791,212, dengan bekalan edaran sebanyak 1.49B SUPR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUPR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00355003, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SUPR dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan -10.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Superseed (SUPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 791.21K$ 791.21K $ 791.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Bekalan Peredaran 1.49B 1.49B 1.49B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Superseed ialah $ 791.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPR ialah 1.49B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.32M.