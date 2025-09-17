SuperVerse (SUPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.587645 $ 0.587645 $ 0.587645 24J Rendah $ 0.602498 $ 0.602498 $ 0.602498 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.587645$ 0.587645 $ 0.587645 24J Tinggi $ 0.602498$ 0.602498 $ 0.602498 Sepanjang Masa $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 Harga Terendah $ 0.070397$ 0.070397 $ 0.070397 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) +2.52% Perubahan Harga (7D) +2.52%

SuperVerse (SUPER) harga masa nyata ialah $0.594376. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUPER didagangkan antara $ 0.587645 rendah dan $ 0.602498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUPER sepanjang masa ialah $ 4.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070397.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUPER telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +2.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuperVerse (SUPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 373.68M$ 373.68M $ 373.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 594.64M$ 594.64M $ 594.64M Bekalan Peredaran 628.41M 628.41M 628.41M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SuperVerse ialah $ 373.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUPER ialah 628.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 594.64M.