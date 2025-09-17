SuperWalk GRND (GRND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04910102 $ 0.04910102 $ 0.04910102 24J Rendah $ 0.050557 $ 0.050557 $ 0.050557 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04910102$ 0.04910102 $ 0.04910102 24J Tinggi $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 Sepanjang Masa $ 0.384843$ 0.384843 $ 0.384843 Harga Terendah $ 0.03780593$ 0.03780593 $ 0.03780593 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +4.91% Perubahan Harga (7D) +4.91%

SuperWalk GRND (GRND) harga masa nyata ialah $0.04995155. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRND didagangkan antara $ 0.04910102 rendah dan $ 0.050557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRND sepanjang masa ialah $ 0.384843, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03780593.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRND telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +4.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuperWalk GRND (GRND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.26M$ 35.26M $ 35.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.21M$ 49.21M $ 49.21M Bekalan Peredaran 707.66M 707.66M 707.66M Jumlah Bekalan 987,522,926.0 987,522,926.0 987,522,926.0

Had Pasaran semasa SuperWalk GRND ialah $ 35.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRND ialah 707.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987522926.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.21M.