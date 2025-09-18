SupportFi AI (SFAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Harga Terendah $ 0.00401378$ 0.00401378 $ 0.00401378 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.60% Perubahan Harga (7D) +1.60%

SupportFi AI (SFAI) harga masa nyata ialah $0.00738032. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFAI sepanjang masa ialah $ 1.75, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00401378.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SupportFi AI (SFAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa SupportFi AI ialah $ 7.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFAI ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.38K.